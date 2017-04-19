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«Монреаль» уступил «Рейнджерс», у Радулова результативная передача

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли «Рейнджерс» на домашнем льду обыграл «Монреаль» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Йеспер Фаст и Рик Нэш, а у гостей шайбу забросил Торри Митчел.

Российский форвард гостевой команды Александр Радулов провел на льду почти 20 минут и отметился результативной передачей.

«Рейнджерс» одержал вторую победу в первом раунде плей-офф НХЛ и таким образом сравнял счет в серии – 2-2. Пятый матч противостояния состоится 21 апреля в Монреале.

НХЛ
Кубок Стэнли
Восточная конференция
Первый раунд
Четвертый матч

Матч

Рейнджерс - Монреаль - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы:

Фаст 11:39 (1:0). Митчелл (Уэбер, Радулов), 18:37 (1:1). Нэш (Макдона), 24:28 (2:1).

Место и дата

19 апреля 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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