«Монреаль» уступил «Рейнджерс», у Радулова результативная передача
В четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли «Рейнджерс» на
домашнем льду обыграл «Монреаль» со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились Йеспер Фаст и Рик
Нэш, а у гостей шайбу забросил Торри Митчел.
Российский форвард гостевой команды Александр Радулов провел
на льду почти 20 минут и отметился результативной передачей.
«Рейнджерс» одержал вторую победу в первом раунде плей-офф НХЛ и таким образом сравнял счет в серии – 2-2. Пятый матч противостояния состоится 21 апреля в Монреале.
НХЛ
Кубок Стэнли
Восточная конференция
Первый раунд
Четвертый матч
Матч
Рейнджерс - Монреаль - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы:
Фаст 11:39 (1:0). Митчелл (Уэбер, Радулов), 18:37 (1:1). Нэш (Макдона), 24:28 (2:1).
Место и дата
19 апреля 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
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