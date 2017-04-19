«Торонто» обыграл «Милуоки» и сравнял счет в серии
Во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА «Торонто»
победил «Милуоки» со счетом 106:100 (28:25, 27:27, 29:31, 22:17).
Самым результативным стал игрок гостевой команды Яннис
Адетокунбо, в его активе 24 очка и 15 подборов.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч противостояния
состоится 21 апреля в Милуоки.
НБА. Плей-офф
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Матч
Место и дата
19 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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