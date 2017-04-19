Два очка Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в Коламбусе

В четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Коламбус» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 5:3.

В составе победителей голами отметились Джек Джонсон, Джош Андерсон, Маркус Нутиваара, Вильям Карлссон и Бун Дженнер, а у гостей шайбы забросили Пактрик Хернквист, Рон Хэйнси, Том Кюнхакль и Джейк Гюнцель.

Российский голкипер хозяев льда Сергей Бобровский отыграл весь матч и отразил 27 бросков по своим воротам, а его соотечественник из «Питтсбурга», форвард Евгений Малкин провел на льду 22 минуты 16 секунд и отдал две результативные передачи.

«Коламбус» одержал первую победу в серии до четырех побед, таким образом счет в серии составляет 3:1 в пользу «Пингвинз». Пятый матч противостояния состоится 21 апреля в Питтсбурге.

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