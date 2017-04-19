Два очка Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в Коламбусе
В четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Коламбус»
на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 5:3.
В составе победителей голами отметились Джек Джонсон, Джош
Андерсон, Маркус Нутиваара, Вильям Карлссон и Бун Дженнер, а у гостей шайбы забросили Пактрик
Хернквист, Рон Хэйнси, Том Кюнхакль и Джейк Гюнцель.
Российский голкипер хозяев льда Сергей Бобровский отыграл
весь матч и отразил 27 бросков по своим воротам, а его соотечественник из «Питтсбурга», форвард Евгений Малкин провел на льду 22 минуты 16 секунд и
отдал две результативные передачи.
«Коламбус» одержал первую победу в серии до четырех побед, таким образом счет в серии составляет 3:1 в пользу «Пингвинз». Пятый матч противостояния состоится 21 апреля в Питтсбурге.
НХЛ
Кубок Стэнли
Восточная конференция
Первый раунд
Четвертый матч
Матч
Коламбус - Питтсбург - 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)
Голы:
Джонсон (Савар), 11:46 (1:0). Андерсон (Квинси, Карлссон В.), 18:56 (2:0). Нутиваара (Саад, Дженнер), 24:48 (3:0). Хорнквист (Кессел, Шульц), 26:43 (3:1). Хэйнси (Малкин, Кессел), 36:24 (3:2). Карлссон В. (Калверт), 40:27 (4:2). Кюнхакль (Каллен, Коул), 42:10 (4:3). Дженнер (Саад, Нутиваара), 45:37 (5:3). Гюнцель (Малкин, Кессел), 59:32 (5:4).
Место и дата
19 апреля 02:30, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция