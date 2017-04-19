«Чикаго» удвоил преимущество в серии, победив на выезде «Бостон»
Во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА «Бостон»
уступил «Чикаго» со счетом 97:111 (26:31, 20:23, 29:32, 22:25).
Самыми результативными стали игроки гостевой команды Дуэйн Уэйд и Джимми Батлер, в активе обоих баскетболистов по 22 очка.
Эта победа стала второй в серии до четырех побед. Третий
матч противостояния состоится 21 апреля в Чикаго.
НБА. Плей-офф
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19 апреля 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
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