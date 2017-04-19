«Барселона» – «Ювентус». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Ювентусом».

Встреча пройдет на «Ноу Камп» в Барселоне и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первом матче подопечные Массимилиано Аллегри одержали победу над командой Луиса Энрике со счетом 3:0.