«Монако» – «Боруссия» Д. Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
В
ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Монако» сыграет с дортмундской «Боруссией».
Встреча
пройдет на поле стадиона «Луи II» в Монако и начнется в
21:45 по московскому времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в первом матче подопечные Леонарду Жардима обыграли Томаса Тухеля со счетом 3:2.
Матч
Место и дата
19 апреля 21:45, Луи II, Текстовая трансляция
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