Массимилиано Аллегри: Думаю, что «Барселона» за неделю изменилась несильно
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился
ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
«Мы должны играть умно и верно оценивать ситуацию, когда
атаковать, а когда защищаться. Думаю, что «Барселона» за неделю
изменилась несильно. У них огромный потенциал, мы видели это в Турине. Мы
должны действовать умно и технично, не теряя самообладания. Не думать о счете.
Возможно, мы изменим тактику, но если и будут изменения, то
крайне незначительные. У «Барселоны» есть три важных нападающих, но я
уверен, что мои полузащитники и защитники могут с ними справиться», - приводит
слова Аллегри официальный сайт УЕФА.
Напомним в первом матче «Ювентус» разгромил «Барселону» со
счетом 3:0. Ответный матч состоится сегодня, 19 апреля и начнется в 21:45 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция