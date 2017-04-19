Массимилиано Аллегри: Думаю, что «Барселона» за неделю изменилась несильно

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Мы должны играть умно и верно оценивать ситуацию, когда атаковать, а когда защищаться. Думаю, что «Барселона» за неделю изменилась несильно. У них огромный потенциал, мы видели это в Турине. Мы должны действовать умно и технично, не теряя самообладания. Не думать о счете.

Возможно, мы изменим тактику, но если и будут изменения, то крайне незначительные. У «Барселоны» есть три важных нападающих, но я уверен, что мои полузащитники и защитники могут с ними справиться», - приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Напомним в первом матче «Ювентус» разгромил «Барселону» со счетом 3:0. Ответный матч состоится сегодня, 19 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.