«Терек» начал подготовку к матчу с «Анжи» (видео)

Футболисты «Терека» начали подготовку к матчу 24-го тура чемпионата России против «Анжи», сообщает официальный сайт грозненской команды.

Во вторник, после предшествовавшего накануне выходного дня, футболисты «Терека» повели тренировку на своей тренировочной базе. После продолжительной разминки игроки провели работу на тактику и поиграли в футбол на половину поля.

В «двусторонке» впервые после паузы приняли участие полузащитники Олег Иванов и Габриэль Торже.

Напомним, кавказское дерби состоится на «Ахмат-Арене» 22 апреля.