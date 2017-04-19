Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Рейнджерс2 : 1Монреаль
Футбол  Барселона- : -Ювентус
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Хоккей  Коламбус5 : 4Питтсбург
Футбол  Монако- : -Боруссия
Хоккей  Торонто- : -Вашингтон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Сочи открылся главный билетный центр российского этапа Формулы-1

Источник:  «Сочи Автодром»Комментарии
В Сочи открылся главный билетный центр российского этапа Формулы-1
Источник: «Сочи Автодром»

В Сочи начал свою работу Главный билетный центр российского этапа Формулы-1, в котором болельщики смогут приобрести билеты на гонку, разрешения на парковку, а также обменять подтверждения о приобретении на бумажные билеты, сообщает пресс-служба «Сочи Автодром»

Главный билетный центр расположен возле Сочи Автодрома и железнодорожного вокзала «Олимпийский парк» и является крупнейшим пунктом продажи и обмена билетов на четвертый в истории России Гран-при Формулы 1. 

В центре работают 12 кассовых окон, что позволит избежать очередей. Также для удобства покупателей действует специальный график работы касс. Так, с 17 по 30 апреля Главный билетный центр будет обслуживать покупателей без перерывов и выходных, а в дни Гран-при время работы касс будет увеличено.

Кроме того, до 30 апреля продолжают функционировать и другие билетные кассы в Сочи, Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, городах Московской и Краснодарской областей.

Напомним, российский этап «королевы автоспорта» пройдет с 27 по 30 апреля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владелец команды «Форс Индия» арестован британской полициейМагнат Виджай Маллья, владеющий командой «Формулы-1» «Форс Индия», арестован в Великобритании.В Сочи завершается подготовка инфраструктуры к этапу Формулы-1В Сочи завершается подготовка инфраструктуры к этапу Формулы-1На автодроме в Сочи завершается подготовка инфраструктуры к российскому этапу Формулы-1, который пройдет с 27 по 30 апреля, сообщает пресс-служба «Сочи Автодром».Сайнс оштрафован на три позиции на стартовой решетки следующей гонкиПилот команды «Торо Россо» Карлос Сайнс оштрафован потерей трех мест на стартовой решетке в следующей гонке за аварию на Гран-при Бахрейна. Также Сайнс получил два штрафных балла, теперь у него их семь.Лэнс Стролл: Конечно, я расстроенПилот команды «Уильямс» Лэнс Стролл поделился впечатлениями после Гран-при Бахрейна. Напомним, что он не сумел финишировать.Фелипе Масса: Сегодняшний результат – словно победаПилот команды «Уильямс» Фелипе Масса поделился впечатлениями после Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял шестое место.Эстебан Окон: Приятно заработать еще одно очкоПилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон поделился впечатлениями после Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял десятое место.Серхио Перес: Я очень горжусь своей командойПилот команды «Форс Индия» поделился впечатлениями после Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял седьмое место.Кими Райкконен: Я ужасно стартовалПилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился впечатлениями после Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял четвертое место.Даниил Квят: Ужасный первый круг, я оказывался в ненужное время в ненужном местеРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги гонки Гран-при Бахрейна, в которой он пришел к финишу 12-м.Валттери Боттас: С самого начала у меня возникли проблемы с темпомПилот «Мерседеса» Валтери Боттас подвел итоги гонки Гран-при Бахрейна, в которой он пришел к финишу третьим.Льюис Хэмилтон: Пять штрафных секунд мне дорого обошлисьПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги гонки Гран-при Бахрейна, в которой он финишировал вторым.Себастьян Феттель: C самого старта я чувствовал, что машина быстраНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги победной для себя гонки Гран-при Бахрейна.Себастьян Феттель – победитель Гран-при Бахрейна, Квят – 12-йПилот «Феррари» Себбатьян Феттель стал победителем гонки Гран-при Бахрейна.Нико Росберг: Рад, что у Валттери все идет хорошоДействующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг поздравил пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса с первым поулом в карьере.Берни Экклстоун: «Формулу-1» снова могут продатьБывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился своими предположениями о возможном будущем самой престижной гоночной серии.Макс Ферстаппен: Мой финальный круг испортил МассаПилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял шестое место.Даниэль Риккардо: Мы добились хорошего прогресса за неделюПилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял четвертое место.Эстебан Окон: 14-я позиция меня не радуетПилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял 14-е место.Серхио Перес: Мне не повезло с желтыми флагамиПилот команды «Форс Индия» поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял 18-е место.Льюис Хэмилтон: Я снимаю шляпу перед БоттасомПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он стал вторым, а его партнер по команде Валттери Боттас впервые в карьере завоевал поул.
Футбол
Зинедин Зидан: Это был самый трудный матч в моей тренерской карьере
Футбол
Карло Анчелотти: Трудно вдесятером добиться победы в Мадриде
Футбол
Роналду - первый футболист, преодолевший отметку в 100 мячей в ЛЧ
Футбол
«Реал» первым в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов семь раз подряд
все новости
Гран-при России
Гран-при России
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости