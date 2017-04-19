В Сочи открылся главный билетный центр российского этапа Формулы-1
В Сочи начал свою работу Главный билетный центр российского
этапа Формулы-1, в котором болельщики смогут приобрести билеты на гонку,
разрешения на парковку, а также обменять подтверждения о приобретении на
бумажные билеты, сообщает пресс-служба «Сочи Автодром»
Главный билетный центр расположен возле Сочи Автодрома и
железнодорожного вокзала «Олимпийский парк» и является крупнейшим пунктом
продажи и обмена билетов на четвертый в истории России Гран-при Формулы 1.
В центре работают 12 кассовых окон, что позволит избежать
очередей. Также для удобства покупателей действует специальный график работы
касс. Так, с 17 по 30 апреля Главный билетный центр будет обслуживать
покупателей без перерывов и выходных, а в дни Гран-при время работы касс будет
увеличено.
Кроме того, до 30 апреля продолжают функционировать и другие билетные кассы в Сочи, Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, городах Московской и Краснодарской областей.
Напомним, российский этап «королевы автоспорта» пройдет с 27 по 30 апреля.