В Сочи открылся главный билетный центр российского этапа Формулы-1

В Сочи начал свою работу Главный билетный центр российского этапа Формулы-1, в котором болельщики смогут приобрести билеты на гонку, разрешения на парковку, а также обменять подтверждения о приобретении на бумажные билеты, сообщает пресс-служба «Сочи Автодром»

Главный билетный центр расположен возле Сочи Автодрома и железнодорожного вокзала «Олимпийский парк» и является крупнейшим пунктом продажи и обмена билетов на четвертый в истории России Гран-при Формулы 1.

В центре работают 12 кассовых окон, что позволит избежать очередей. Также для удобства покупателей действует специальный график работы касс. Так, с 17 по 30 апреля Главный билетный центр будет обслуживать покупателей без перерывов и выходных, а в дни Гран-при время работы касс будет увеличено.

Кроме того, до 30 апреля продолжают функционировать и другие билетные кассы в Сочи, Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, городах Московской и Краснодарской областей.

Напомним, российский этап «королевы автоспорта» пройдет с 27 по 30 апреля.