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«Атлетико» и «Реал» в полуфинале ЛЧ, хет-трик Роналду и два очка Малкина в НХЛ. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Атлетико» и «Реал» в полуфинале ЛЧ, хет-трик Роналду и два очка Малкина в НХЛ. Главные новости утра
Источник: Gettyimages.ru

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Лестером» и по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

В параллельном матче еще одна мадридская команда – «Реал» в дополнительное время переиграл мюнхенскую «Баварию» и стал первым в истории клубом, который в седьмой раз кряду выходит в полуфинал этого турнира.

Победу «сливочным» принес Криштиану Роналду, оформивший хет-трик. Второй мяч 32-летнего португальца стал 100-м для него в ЛЧ, таким образом форвард «Реала» стал первым футболистом, достигшим такого показателя. 

Мадридской полиции сразу после матча пришлось выводить ряд футболистов «Баварии» из судейской комнаты на «Сантьяго Бернабео».

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал этот матч самым трудным в своей тренерской карьере. 

Футболисты «Пари Сен-Жермен» в гостях переиграли «Метц» в рамках перенесенного матча 31-го тура чемпионата Франции.

Сборная России в овертайме обыграла команду Чехии в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира 2017 года.

Два очка Евгения Малкина не спасли «Питтсбург» от первого поражения «Коламбусу» в первом раунде Кубка Стэнли. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 27 бросков по своим воротам.

«Монреаль» уступил «Рейнджерс», Александр Радулов записал в свой актив одну результативную передачу.

Баскетбольный ЦСКА на домашней площадке переиграл «Басконию» в первом четвертьфинальном матче Евролиги. 

В НБА «Торонто» обыграл «Милуоки» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф, а «Чикаго» удвоил преимущество в серии, победив на выезде «Бостон».

Цитата дня: «Познакомьте меня с Роналду, интересно, в чем его секрет?», - Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Видео дня: Хоккейному СКА вручили Кубок чемпионов России

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