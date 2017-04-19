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Вице-президент «Анжи»: Бубнов приезжал в Махачкалу и общался с владельцем клуба

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщают «Известия», бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов может быть введен в селекционный отдел «Анжи» на внештатной основе.

Согласно источнику, эксперт будет консультировать руководство махачкалинского клуба по части селекции, просматривая футболистов, находящихся у спортивного отдела в списках потенциальных новичков.

При этом сообщается, что вице-президент клуба Зайдин Джамбулатов подтвердил факт встречи Бубнова с руководством клуба: «Бубнов приезжал в Махачкалу около 20 дней назад. Он посетил матч «Анжи» – «Оренбург», где общался с Кадиевым, обменивался с ним мнениями по футбольным вопросам, высказал своё видение того, как развивается сейчас клуб. Когда это перерастёт в полноценное сотрудничество, сказать пока трудно. Но, на мой взгляд, Александр Викторович является качественным аналитиком, и, что самое важное, он не склонен к конъюнктурной деформации (когда сегодня хвалит людей, потому что они на коне, а завтра их же критикует, если они утрачивают свой статус). Он был честным человеком в бытность футболистом, остался таким и сейчас».


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