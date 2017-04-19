«Сан-Хосе» разгромил «Эдмонтон» и сравнял счет в серии
Хоккеисты «Сан-Хосе» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ обыграли на домашней арене «Эдмонтон».
Встреча между командами завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.
Отметим, что российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провел на льду 12 минут.
Таким образом, счет в серии стал равным — 2:2.
Следующий матч между командами состоится 21 апреля на домашней арене «Эдмонтона».
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Западная конференция
Четвертая игра
Матч
Сан-Хосе - Эдмонтон - 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)
Голы:
Павелски (Марло, Браун), 0:15 (1:0). Кутюр (Бернс, Павелски), 11:02 (2:0). Марло (Бернс), 22:02 (3:0). Сёренсен (Уорд, Шлемко), 29:46 (4:0). Кутюр (Хансен, Уорд), 32:52 (5:0). Павелски (Торнтон, Бернс), 36:46 (6:0). Шлемко (Власич, Гертль), 46:45 (7:0).
Место и дата
19 апреля 05:00, САП Центр, Онлайн-трансляция