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«Сан-Хосе» разгромил «Эдмонтон» и сравнял счет в серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Сан-Хосе» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ обыграли на домашней арене «Эдмонтон».

Встреча между командами завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.

Отметим, что российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провел на льду 12 минут.

Таким образом, счет в серии стал равным — 2:2.

Следующий матч между командами состоится 21 апреля на домашней арене «Эдмонтона».

НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Западная конференция
Четвертая игра

Матч

Сан-Хосе - Эдмонтон - 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

Голы:

Павелски (Марло, Браун), 0:15 (1:0). Кутюр (Бернс, Павелски), 11:02 (2:0). Марло (Бернс), 22:02 (3:0). Сёренсен (Уорд, Шлемко), 29:46 (4:0). Кутюр (Хансен, Уорд), 32:52 (5:0). Павелски (Торнтон, Бернс), 36:46 (6:0). Шлемко (Власич, Гертль), 46:45 (7:0).

Место и дата

19 апреля 05:00, САП Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии — 2:2.

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