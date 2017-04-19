ОПРОС ДНЯ: Сможет ли «Барселона» пройти «Ювентус»?

Сегодня в Испании состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом». Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Первая встреча завершилась победой туринского клуба с разгромным счетом 3:0. Сможет ли каталонский клуб разгромить дома «Ювентус»? «Советский спорт» предлагает Вам обсудить предстоящий матч и принять участие в опросе.