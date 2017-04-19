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ОПРОС ДНЯ: Сможет ли «Барселона» пройти «Ювентус»?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Испании состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом». Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Первая встреча завершилась победой туринского клуба с разгромным счетом 3:0. Сможет ли каталонский клуб разгромить дома «Ювентус»? «Советский спорт» предлагает Вам обсудить предстоящий матч и принять участие в опросе. 

Голосование: Сможет ли «Барселона» пройти «Ювентус»?

Матч

Барселона - Ювентус

Место и дата

19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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Сергей Ващенко
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