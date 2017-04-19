Кравчук вышел в четвертьфинал челленджера в Тайбэе

Российский теннисист Константин Кравчук в матче третьего раунда турнира серии «челленджер» в Тайбэе обыграл хорвата Франко Шкугор.

Встреча между спортсменами длилась 2 часа 8 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

За все время игры представитель РФ совершил 9 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести, а его соперник подал навылет 4 раза, совершил 1 двойную ошибку и использовал 1 брейковый шанс из 7.

Таким образом, Кравчук выходит в четвертьфинал турнира, где ему предстоит встретится с победителем пары Тацума Ито (Япония) — Лукаш Лацко (Словакия).