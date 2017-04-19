Артуро Видаль: Кашшаи выбил «Баварию» из Лиги чемпионов, до сих пор не могу успокоиться

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль дал комментарий после окончания ответного матча с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:4).



«Это самое настоящее ограбление. Никогда не думал, что подобное может произойти в Лиге чемпионов. Конечно, мы хотели выйти в полуфинал, и сейчас все находятся в разъяренном состоянии, потому что судьба матча решилась арбитром, который допустил очень много ошибок.

Кашшаи выбил «Бавраию» из Лиги чемпионов, мне очень трудно принять это. Не могу успокоиться», – приводит слова чилийца Football Espana.

Эту игру обслуживала бригада арбитров из Венгрии во главе с Виктором Кашшаи, чья работа вызвала бурное негодование со стороны экспертов, поскольку многие считают, что рефери незаслуженно удалил полузащитника «Баварии» Артуро Видаля и ошибочно засчитал два гола Криштиану Роналду, которые были забиты из офсайда.

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