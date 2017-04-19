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Артуро Видаль: Кашшаи выбил «Баварию» из Лиги чемпионов, до сих пор не могу успокоиться

Источник:  Football EspanaКомментарии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль дал комментарий после окончания ответного матча с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:4).

«Это самое настоящее ограбление. Никогда не думал, что подобное может произойти в Лиге чемпионов. Конечно, мы хотели выйти в полуфинал, и сейчас все находятся в разъяренном состоянии, потому что судьба матча решилась арбитром, который допустил очень много ошибок.

Кашшаи выбил «Бавраию» из Лиги чемпионов, мне очень трудно принять это. Не могу успокоиться», – приводит слова чилийца Football Espana.

Эту игру обслуживала бригада арбитров из Венгрии во главе с Виктором Кашшаи, чья работа вызвала бурное негодование со стороны экспертов, поскольку многие считают, что рефери незаслуженно удалил полузащитника «Баварии» Артуро Видаля и ошибочно засчитал два гола Криштиану Роналду, которые были забиты из офсайда. 

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Матч

Реал - Бавария - 4:2 (0:0)

Голы

Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).

Состав

Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)

Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)

Предупреждения:

Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100

Удаления:

нет - Видаль, 84

Судья:

Виктор Кашшаи (Венгрия)

Место и дата

18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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