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Сергей Голубович: Чехи – наш соперник с давних времен, ничего не поменялось с тех пор

Источник:  ФХРКомментарии

Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Сергей Голубович прокомментировал матч с командой Чехии на финише группового этапа чемпионата мира.

Напомним, коллектив из РФ обыграл своего соперника в овертайме со счетом 5:4. 

«Ожидали, что игра будет тяжелой. Чехи – наш соперник с давних времен, ничего не поменялось с тех пор. Не думали о том, что можно проиграть в одну шайбу и сохранить место в таблице. Думали о победе. Почему так складывался матч? Это игра, обе команды совершают ошибки, просто кто-то ошибается больше, а кто-то меньше», – цитирует специалиста официальный сайт ФХР.

После этого матча Сборная России (8 очков) заняла второе место в группе B и вышла в плей-офф. Команда Чехии стала четвертой, и также сыграет в четвертьфинале.

Отметим, что в четвертьфинале турнира 20 апреля команда Голубовича сыграет с третьей командой группы A – Словакией.

«Словаки здорово играют в обороне, но мы их изучим дополнительно. Времени до матча не так много, но доработать некоторые нюансы сможем», – заключил тренер сборной России.

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