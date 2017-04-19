Сборная России по настольному теннису вышла на чемпионат Европы

Мужская сборная России по настольному теннису нанесла поражение команде Сербии в квалификации чемпионата Европы и вышла в основной раунд турнира.

Матч, который состоялся в Москве, Александр Шибаев, Василий Лакеев и Михаил Пайков выиграли у своих соперников со счетом 3-0.

Игру, прошедшую в Нови-Саде, сборная России выиграла (3:2), благодаря Григорию Власову, Саади Исмаилову и Вячеславу Бурову.

Напомним, чемпионат Европы по настольному теннису состоится с 13 по 17 сентября 2017 года в Люксембурге.