Игроки «Баварии» после матча с «Реалом» ворвались в судейскую комнату

Как сообщает El Chiringuito TV, игроки мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль и Роберт Левандовски ворвались в судейскую комнату, откуда их вывела полиция.

Накануне действующий чемпион бундеслиги потерпел поражение от «Реала» в рамках ответного матча в четвертьфинале Лиги чемпионов (4:2).

Согласно источнику, игроки ворвались в раздевалку, чтобы предъявить судьям претензии. Сотрудникам полиции пришлось вмешаться. Позже в микст-зоне Тиаго Алькантара заявил, что «матчи подобного уровня должны обслуживать более компетентные арбитры».

Напомним, эту игру обслуживала бригада арбитров из Венгрии во главе с Виктором Кашшаи, чья работа вызвала бурное негодование со стороны экспертов, поскольку многие считают, что рефери незаслуженно удалил полузащитника «Баварии» Артуро Видаля и ошибочно засчитал два гола Криштиану Роналду, которые были забиты из офсайда.

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