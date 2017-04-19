Игроки «Баварии» после матча с «Реалом» ворвались в судейскую комнату
Как сообщает El Chiringuito TV, игроки мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль и Роберт Левандовски ворвались в судейскую комнату, откуда их вывела полиция.
Накануне действующий чемпион бундеслиги потерпел поражение от «Реала» в рамках ответного матча в четвертьфинале Лиги чемпионов (4:2).
Согласно источнику, игроки ворвались в раздевалку, чтобы предъявить судьям претензии. Сотрудникам полиции пришлось вмешаться. Позже в микст-зоне Тиаго Алькантара заявил, что «матчи подобного уровня должны обслуживать более компетентные арбитры».
Напомним, эту игру обслуживала бригада арбитров из Венгрии во главе с Виктором Кашшаи, чья работа вызвала бурное негодование со стороны экспертов, поскольку многие считают, что рефери незаслуженно удалил полузащитника «Баварии» Артуро Видаля и ошибочно засчитал два гола Криштиану Роналду, которые были забиты из офсайда.
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Матч
Голы
Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)
Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)
Предупреждения:
Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100
Удаления:
нет - Видаль, 84
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция