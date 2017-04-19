Виктор Васин: Мне было проще всего освоиться с Гончаренко
Защитник ЦСКА Виктор
Васин рассказал о возвращении в московский клуб и работе под руководством
Виктора Гончаренко.
– Я играю на той позиции, которая подразумевает, что ты либо выходишь в основном составе постоянно, либо все время сидишь на скамейке, – приводят «Известия» слова Васина. Не скажу, что ждал, но очень хотел стать игроком основы. Сейчас все складывается удачно, и у меня много игрового времени.
– Когда вы узнали,
что Виктор Гончаренко хочет видеть вас в ЦСКА?
– После заключительной перед зимним перерывом в чемпионате игры за «Уфу». Буквально сразу после финального свистка. Честно говоря, у меня было предчувствие, что это может произойти.
– С приходом
Гончаренко ЦСКА стал играть в трех центральных защитников. Это не
напоминает вам тактику «Уфы»?
– Лично для меня игра ЦСКА очень похожа по тактике на игру «Уфы». Конечно, есть определенные моменты, которые в московском клубе серьезно отличаются, но в целом мне было проще всего освоиться с новым тренером.
Напомним, первую половину сезона 28-летний игрок обороны провел на правах аренды в «Уфе», а в зимнее трансферное окно вместе с Гончаренко вернулся в ЦСКА. После возобновления чемпионата Васин провел без замен все шесть матчей команды.
В 24-м туре 21 апреля ЦСКА сыграет в гостях с бывшим клубом Васина и Гончаренко – «Уфой». Начало игры – 17:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
21 апреля 17:00, Нефтяник, Текстовая трансляция