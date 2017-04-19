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Виктор Васин: Мне было проще всего освоиться с Гончаренко

Источник:  «Известия»Комментарии

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о возвращении в московский клуб и работе под руководством Виктора Гончаренко.

– Я играю на той позиции, которая подразумевает, что ты либо выходишь в основном составе постоянно, либо все время сидишь на скамейке, – приводят «Известия» слова Васина. Не скажу, что ждал, но очень хотел стать игроком основы. Сейчас все складывается удачно, и у меня много игрового времени.

– Когда вы узнали, что Виктор Гончаренко хочет видеть вас в ЦСКА?
– После заключительной перед зимним перерывом в чемпионате игры за «Уфу». Буквально сразу после финального свистка. Честно говоря, у меня было предчувствие, что это может произойти.

– С приходом Гончаренко ЦСКА стал играть в трех центральных защитников. Это не напоминает вам тактику «Уфы»?
– Лично для меня игра ЦСКА очень похожа по тактике на игру «Уфы». Конечно, есть определенные моменты, которые в московском клубе серьезно отличаются, но в целом мне было проще всего освоиться с новым тренером.

Напомним, первую половину сезона 28-летний игрок обороны провел на правах аренды в «Уфе», а в зимнее трансферное окно вместе с Гончаренко вернулся в ЦСКА. После возобновления чемпионата Васин провел без замен все шесть матчей команды.

В 24-м туре 21 апреля ЦСКА сыграет в гостях с бывшим клубом Васина и Гончаренко – «Уфой». Начало игры – 17:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча 

Матч

Уфа - ЦСКА

Место и дата

21 апреля 17:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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