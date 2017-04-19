«Клипперс» обыграл «Юту» в матче плей-офф НБА, Джордан и Пол оформили по дабл-даблу
Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» нанесли поражение «Юте» во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА.
Встреча между командами завершилась со счетом 99:91 (29:18, 22:24, 28:28, 20:21).
В составе победителей отметились Деандре Джордан, в активе которого 18 очков и 15 подборов, а также Крис Пол (21 балл и 10 передач). Оба игрока сделали по дабл-даблу.
Также отметим игру Блейка Гриффина, который набрал для своей команды 24 очка, а в составе «Юты» лучшим стал Гордон Хэйуорд (20 очков).
Третий матч между командами состоится 21 апреля на паркете «Юты» в Солт-Лейк-Сити.
НБА
Плей-офф
Матч
Место и дата
19 апреля 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 1:1
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