«Клипперс» обыграл «Юту» в матче плей-офф НБА, Джордан и Пол оформили по дабл-даблу

Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» нанесли поражение «Юте» во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА.

Встреча между командами завершилась со счетом 99:91 (29:18, 22:24, 28:28, 20:21).

В составе победителей отметились Деандре Джордан, в активе которого 18 очков и 15 подборов, а также Крис Пол (21 балл и 10 передач). Оба игрока сделали по дабл-даблу.

Также отметим игру Блейка Гриффина, который набрал для своей команды 24 очка, а в составе «Юты» лучшим стал Гордон Хэйуорд (20 очков).

Третий матч между командами состоится 21 апреля на паркете «Юты» в Солт-Лейк-Сити.

НБА

Плей-офф

Матч Клипперс - Юта - 99:91 Место и дата 19 апреля 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 1:1