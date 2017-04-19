Льюис Хэмилтон: На тестах сосредоточились на том, чтобы лучше понимать шины и заднюю часть болида

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о задачах, которые команда решает на тестах в Бахрейне.

«Мы сосредоточились на том, чтобы лучше понимать шины и заднюю часть болида. Это позволит нам прибавить на длинных отрезках, особенно во время гонок и на шинах «суперсофт». Мы приехали сюда с определенной целью. И здорово, что вместе с командой мы смогли разобраться со всем этим», – приводит Motorsport.com слова Хэмилтона.

Напомним, в воскресенье на Гран-при Бахрейна 32-летний Хэмилтон занял второе место, пропустив вперед немца Себастьяна Феттеля на «Феррари».

В личном зачете трехкратный чемпион мира также занимает второе место, отставая от Феттеля на семь очков.

Четвертый этап сезона Гран-при России пройдет 28-30 мая в Сочи.