Роберт Левандовски: «Баварии» было сложно обыграть «Реал» при таком судействе
Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски дал комментарий после окончания ответного матча с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:4).
«Думаю, мы могли победить и выйти в полуфинал, однако арбитр совершил много ошибок. Невозможно обыграть «Реал» в Мадриде, когда ваша команда играет в меньшинстве.
Удаление Видаля? Нет, это не красная карточка, а что касается двух голов Роналду, то в первом точно был офсайд. Возможно, это касается и второго гола. Кроме того, когда я вышел один на один с вратарем, никакого офсайда не было. Поэтому, «Баварии» было очень сложно играть в такой ситуации.
Конечно, все разочарованы, потому что мы были уверены в своих силах и очень хотели пройти дальше. Нас расстроила работа арбитра. Вы можете драться до самой последней минуты, но как быть, если происходит подобное?
У нас был шанс выйти в полуфинал, но «Баварии» было тяжело забить гол «Реалу» в дополнительное время», – приводит слова польского форварда интернет-портал Goal.
Напомним, эту игру обслуживала бригада арбитров из Венгрии во главе с Виктором Кашшаи, чья работа вызвала бурное негодование со стороны экспертов, поскольку многие считают, что рефери незаслуженно удалил полузащитника «Баварии» Артуро Видаля и ошибочно засчитал два гола Криштиану Роналду, которые были забиты из офсайда.
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Матч
Голы
Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)
Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)
Предупреждения:
Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100
Удаления:
нет - Видаль, 84
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция