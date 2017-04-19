Роберт Левандовски: «Баварии» было сложно обыграть «Реал» при таком судействе

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски дал комментарий после окончания ответного матча с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:4).

«Думаю, мы могли победить и выйти в полуфинал, однако арбитр совершил много ошибок. Невозможно обыграть «Реал» в Мадриде, когда ваша команда играет в меньшинстве.

Удаление Видаля? Нет, это не красная карточка, а что касается двух голов Роналду, то в первом точно был офсайд. Возможно, это касается и второго гола. Кроме того, когда я вышел один на один с вратарем, никакого офсайда не было. Поэтому, «Баварии» было очень сложно играть в такой ситуации.

Конечно, все разочарованы, потому что мы были уверены в своих силах и очень хотели пройти дальше. Нас расстроила работа арбитра. Вы можете драться до самой последней минуты, но как быть, если происходит подобное?

У нас был шанс выйти в полуфинал, но «Баварии» было тяжело забить гол «Реалу» в дополнительное время», – приводит слова польского форварда интернет-портал Goal.

