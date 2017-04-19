Тодд Маклеллан: 0:7? Это был вечер «Сан-Хосе», нам преподали важный урок

Главный тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе» (0:7).

«Сегодня нам преподали важный урок, – приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ. – Этот матч показал нашим игрокам, что команды могут выходить на новый уровень.

Было очень важно, как соперник с самого начала завладел инициативой. А наша недисциплинированная игра добила нас. Сегодняшний вечер стал, наконец-то, вечером «Сан-Хосе».

Напомним, после четырех матчей счет в серии сравнялся (2-2). Пятый матч пройдет в четверг на льду Rogers Place в Эдмонтоне.