Тодд Маклеллан: 0:7? Это был вечер «Сан-Хосе», нам преподали важный урок
Главный тренер «Эдмонтона»
Тодд Маклеллан подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ
с «Сан-Хосе» (0:7).
«Сегодня нам преподали важный урок, – приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ. – Этот матч показал нашим игрокам, что команды могут выходить на новый уровень.
Было очень важно, как соперник с самого начала завладел инициативой. А наша недисциплинированная игра добила нас. Сегодняшний вечер стал, наконец-то, вечером «Сан-Хосе».
Напомним, после четырех матчей счет в серии сравнялся (2-2). Пятый матч пройдет в четверг на льду Rogers Place в Эдмонтоне.
Матч
Сан-Хосе - Эдмонтон - 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)
Голы:
Павелски (Марло, Браун), 0:15 (1:0). Кутюр (Бернс, Павелски), 11:02 (2:0 - бол.). Марло (Бернс), 22:02 (3:0 - бол.). Сёренсен (Уорд, Шлемко), 29:46 (4:0). Кутюр (Хансен, Уорд), 32:52 (5:0). Павелски (Торнтон, Бернс), 36:46 (6:0 - бол.). Шлемко (Власич, Гертль), 46:45 (7:0 - бол.).
Место и дата
19 апреля 05:00, САП Центр, Онлайн-трансляция