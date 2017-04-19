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Россия сыграет с Турцией перед квалификацией к чемпионату мира

Источник:  ТАССКомментарии

Женская сборная России по волейболу проведет два контрольных матча с Турцией в рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата мира, сообщил главный тренер команды Владимир Кузюткин.

«Сбор в Новогорске начнется 3 мая. Он пройдет до самого первого турнира – отбора на чемпионат мира, который начнется в конце мая в Хорватии. 26 мая мы вылетаем на два контрольных матча в Турцию, а оттуда переезжаем в Хорватию», – приводит ТАСС слова Кузюткина, который был утвержден на посту главного тренера команды в феврале.

Напомним, во втором раунде отбора к чемпионату мира Россия сыграет в группе с Хорватией, Венгрией, Грецией, Австрией и Грузией. Матчи пройдут в Хорватии с 30 мая по 4 июня.

Победитель группы получит прямую путевку на чемпионат мира, а команда, занявшая второе место, сыграет в третьем отборочном раунде.

Добавим, что финальный турнир чемпионата мира пройдет 30 сентября – 21 октября в Японии.

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