Представители лондонского «Арсенала» просматривали игру Промеса на матче с «Зенитом»

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Eatsleepsport, полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес может перебраться в английскую премьер-лигу.

Согласно источнику, к игроку сборной Голландии проявляет интерес лондонский «Арсенал». Отмечается, что представители селекционной службы «канониров» посетили матч 23-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом», который проходил в Москве и завершился победой столичной команды со счетом 2:1.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел во всех турнирах 22 матча, забил 10 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 18 млн евро, а его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2021 года.

Добавим, что ранее сообщалось об интересе к Промесу со стороны «Тоттенхэма», однако, хавбек карсно-белых заверил, что не покинет клуб, пока не выиграет вместе с ним чемпионат страны.