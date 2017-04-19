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«Советский спорт» поздравляет руководителя Департамента спорта и туризма города Москвы Николая Гуляева

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» поздравляет руководителя Департамента спорта и туризма города Москвы Николая Гуляева.

«Уважаемый Николай Алексеевич, ровно пять лет назад вы пришли на работу в Москомспорт, сменив форму тренера сборной на костюм менеджера, занимающегося развитием спорта в крупнейшем и важнейшем регионе страны. И хотя на этой работе вы намного реже попадаете в объективы телекамер и фотоаппаратов, но профессионалы спортивной отрасли хорошо знают, какой огромный объем важнейшей работы выполняете вы и ваш департамент, какой вклад вносите в спортивные успехи России.

«Советский спорт» поздравляет Николая Гуляева с профессиональным юбилеем и желает дальнейших успехов в работе».

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