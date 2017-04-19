Серхио Рамос: Реакция Пике? Пусть он пересмотрит матч с «ПСЖ»
Защитник «Реала»
Серхио Рамос высказался о реакции защитника «Барселоны» Жерара Пике, который опубликовал
твит с тремя точками, намекая на ошибки арбитра Виктора Кашшаи в пользу «Реала»
в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:2).
«Ничего нового, я не удивлен. Ему следует пересмотреть матч с «ПСЖ». Посмотрим, что он будет думать о том матче.
Я уважаю каждое мнение. Но я не понимаю, о чем говорят те, кто считает, что «Баварию» обокрали. Иногда судьи принимают решение в вашу пользу, а потом все получается наоборот», – приводит Goal.com слова Рамоса.
Напомним, решающий гол в дополнительное время форвард «Реала» Криштиану Роналду забил из положения «вне игры».
Матч
Голы
Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)
Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)
Предупреждения:
Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100
Удаления:
нет - Видаль, 84
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча