Серхио Рамос: Реакция Пике? Пусть он пересмотрит матч с «ПСЖ»

Защитник «Реала» Серхио Рамос высказался о реакции защитника «Барселоны» Жерара Пике, который опубликовал твит с тремя точками, намекая на ошибки арбитра Виктора Кашшаи в пользу «Реала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:2).

«Ничего нового, я не удивлен. Ему следует пересмотреть матч с «ПСЖ». Посмотрим, что он будет думать о том матче.

Я уважаю каждое мнение. Но я не понимаю, о чем говорят те, кто считает, что «Баварию» обокрали. Иногда судьи принимают решение в вашу пользу, а потом все получается наоборот», – приводит Goal.com слова Рамоса.

Напомним, решающий гол в дополнительное время форвард «Реала» Криштиану Роналду забил из положения «вне игры».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча