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Моуринью уговорил Орье перейти в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  L'EquipeКомментарии

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серж Орье может начать следующий сезон в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает L’Equipe, 24-летний ивуариец согласился на переезд в Манчестер после личного разговора с главным тренером Жозе Моуринью. Ранее Орье отказался продлевать контракт с действующими чемпионами Франции, однако в «ПСЖ» не намерены отпускать защитника. И предполагаемые 20 миллионов евро, которые «Манчестер Юнайтед» готов предложить игрока, вряд ли убедят в этом клуб из столицы Франции.

В нынешнем сезоне Орье не всегда попадает в стартовый состав парижан. Нередко главный тренер команды Унаи Эмери предпочитает на правом фланге обороны Томаса Менье. В итоге Орье провел 19 матчей в лиге и сделал четыре голевые передачи.

Отметим, что действующий контракт Орье с «ПСЖ» действует до 2019 года.

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