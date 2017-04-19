Нойер получил травму ноги, когда Роналду забивал третий гол
Голкипер «Баварии»
Мануэль Нойер получил перелом стопы в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Реалом»
(2:4) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
31-летний вратарь получил повреждение в дополнительное время, прямо перед третьим голом «Реала». На 109-й минуте Нойер оступился, после чего форвард соперника Криштиану Роналду отправил мяч в ворота.
По возвращении команды в Мюнхен Нойер пройдет полное обследование, которое определит дальнейшее восстановление голкипера.
Напомним, ранее Нойер пропустил из-за травмы почти месяц. Он не играл с 19 марта по 12 апреля.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)
Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)
Предупреждения:
Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100
Удаления:
нет - Видаль, 84
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция