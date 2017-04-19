Нойер получил травму ноги, когда Роналду забивал третий гол

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил перелом стопы в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

31-летний вратарь получил повреждение в дополнительное время, прямо перед третьим голом «Реала». На 109-й минуте Нойер оступился, после чего форвард соперника Криштиану Роналду отправил мяч в ворота.

По возвращении команды в Мюнхен Нойер пройдет полное обследование, которое определит дальнейшее восстановление голкипера.

Напомним, ранее Нойер пропустил из-за травмы почти месяц. Он не играл с 19 марта по 12 апреля.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча