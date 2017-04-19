Федор Погорелов: К игре «Спартака» и «Зенита» поставил половину своей месячной зарплаты

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Федор Погорелов, который специализируется на матчах «Зенита», дал интервью «БИЗНЕС Online».

– Что за история с вашим проигрышем крупной суммы денег на ставках?

– Это как раз матч «Зенита» со «Спартаком» в 2007 году. Петербуржцы тогда проиграли два предшествующих матча: в чемпионате и Кубке. Я тогда думал, что вырасту в гуру букмекинга. Играл экспрессы со ставками в 10 рублей. Много проиграть с такими ставками было сложно. Но на первый матч я тогда поставил копеечку. На второй матч хотелось отыграться, так что поставил побольше. К игре со «Спартаком» поставил уже много денег на «Зенит» с нулем. Половину своей месячной зарплаты.

Тот матч «Спартак» выиграл – 2:1. «Зенит» сравнял, но арбитр отменил мяч. За второй тайм я выкурил пачку сигарет, и выходя со стадиона, прекрасно понимал ощущения Достоевского при написании романа «Игрок». Тогда и решил, что с моим складом личности играть мне нельзя. После этого ставил только один раз: на скачки в Бомбее. Выиграл на коэффициенте 1 к 20, – рассказал Погорелов.