Микаэль Брага: Пелиццоли не очень удачно играл в России, допустил несколько ошибок

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, прокомментировал слова бывшего голкипера «Локомотива» Ивана Пелиццоли, который заявил, что переход в московский клуб сломал его карьеру.

– Как человек Пелиццоли очень хороший, – приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Браги. – В России он играл не очень удачно, допустил несколько ошибок. Помню, в матчах с его участием «Локомотив» проиграл «Динамо» (2:4), «Крыльям Советов» в Самаре на последних минутах (0:2), «Тереку» в Грозном (1:2). На вратарской позиции в «Локомотиве» тогда конкуренция была не такой сильной: было много голкиперов, но слабых, как Левенец.

– Те, кто прочитают это его интервью, будут думать, что в России действительно такой плохой футбол?

– Думаю, что в Италии это интервью прочитали немногие – я не нашел его на итальянском языке. Как я уже говорил, на самом деле российский чемпионат не слабее французского и входит в топ-5 лиг Европы.

Напомним, Пелиццоли играл в «Локомотиве» в 2007-2009 годах и провел за команду 28 матчей. После этого в его карьере были «Альбинолеффе», «Кальяри», «Падова», «Пескара», «Виртус Энтелла», «Виченца». А сейчас он выступает за «Пьяченцу» из третьего итальянского дивизиона.

Добавим, что на счету Пелиццоли два матча за сборную Италии, а в 2004 году он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Афинах.