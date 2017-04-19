Состав Wings Gaming покинул организацию
Состав Wings Gaming по Dota 2 покинул организацию из-за финансовых проблем владельца организации.
На ближайших турнирах игроки будут выступать под тегом Team Random.
Владелец организации потратил $3 млн на состав по League of Legends, но так и не смог найти подходящих игроков. После этого у Wings Gaming появились финансовые проблемы, которые привели к расторжению контрактов с составом по Dota 2. Игроки не получали зарплату более двух месяцев, хотя отдали организации 40% призовых с The International 2016.
Бывший состав Wings Gaming:
Чжан «Faith_bian» Жуйда
Чжан «y` « Липин Ч
жоу «bLink» Ян
Чу «shadow» Цзэюй
Ли «iceice» Пэн
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