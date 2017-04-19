Нойер может пропустить Кубок конфедераций из-за перелома ноги

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер выбыл из строя как минимум до конца текущего сезона.

31-летний вратарь получил повреждение в дополнительное время. На 109-й минуте Нойер оступился, после чего форвард соперника Криштиану Роналду отправил мяч в ворота.

Обследование выявило у Мануэля перелом ноги. Он будет вынужден пропустить все матчи в концовке текущего сезона. Также под вопросом его участие в Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России.

Напомним, ранее Нойер пропустил из-за травмы почти месяц. Он не играл с 19 марта по 12 апреля.



