Топ-клубы РФПЛ интересуются вратарем «Спартака-Нальчика»

Сразу несколько команд РФПЛ внимательно следят за 26-летним вратарем «Спартака-Нальчика» Антоном Антиповым.

Уже в летнее трансферное окно, когда голкипер станет свободным агентом, он может получить приглашение из премьер-лиги. Причем кандидатура Антипова интересна как селекционерам команд второй восьмерки, так и представителям топ-клубов РФПЛ, где есть вратарская проблема.

В нынешнем чемпионате ФНЛ Антипов сыграл 12 матчей на «на ноль». Всего в 32-х играх первенства он пропустил 28 голов. Меньше пропустили только лидеры первенства – «Динамо» и «Тосно».

После 32-х матчей в ФНЛ «Спартак-Нальчик» идет на 13-м месте, на три очка опережая 16-е место, с которого начинается зона вылета в ПФЛ.