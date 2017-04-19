Филипп Лам: Даже сыграв здорово, «Бавария» не прошла дальше. Разочарование очень велико

Капитан «Баварии» Филипп Лам сильно разочарован тем, кто его команда не смогла пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

«Даже сыграв здорово, мы не смогли пройти дальше. Разочарование очень велико. Особенно для меня, после стольких лет в Лиге чемпионов», - написал 33-летний Лам в своем твиттере.



Trotz des starken Auftritts hat es nicht gereicht. Die Enttäuschung ist sehr groß - auch für mich persönlich nach so vielen #UCL-Jahren! pic.twitter.com/cs6Ywf74Zd — Philipp Lahm (@philipplahm) 19 апреля 2017 г.

Напомним, «Бавария» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей уступила мадридскому «Реалу». После ответной игры в Мадрид многие игроки и официальные представители мюнхенского клуба высказали недовольство работой судейской бригады во главе с венгром Виктором Кашшаи.

Филипп Лам завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона.



