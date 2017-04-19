Филипп Лам: Даже сыграв здорово, «Бавария» не прошла дальше. Разочарование очень велико
Капитан «Баварии» Филипп Лам сильно разочарован тем, кто его команда не смогла пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.
«Даже сыграв здорово, мы не смогли пройти дальше. Разочарование очень велико. Особенно для меня, после стольких лет в Лиге чемпионов», - написал 33-летний Лам в своем твиттере.
Trotz des starken Auftritts hat es nicht gereicht. Die Enttäuschung ist sehr groß - auch für mich persönlich nach so vielen #UCL-Jahren! pic.twitter.com/cs6Ywf74Zd— Philipp Lahm (@philipplahm) 19 апреля 2017 г.
Напомним, «Бавария» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей уступила мадридскому «Реалу». После ответной игры в Мадрид многие игроки и официальные представители мюнхенского клуба высказали недовольство работой судейской бригады во главе с венгром Виктором Кашшаи.
Филипп Лам завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона.
Матч
Голы
Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)
Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)
Предупреждения:
Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100
Удаления:
нет - Видаль, 84
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция