«Сочи» продлил контракт с О’Деллом
Форвард Эрик О’Делл продолжить
карьеру в «Сочи». 26-летний канадец подписал новый контракт с «леопардами»,
рассчитанный на два года.
О’Делл перешел в «Сочи» в августе прошлого года из «Рочестера». В своем дебютном сезоне в КХЛ он набрал 24 (11+13) очка в 50 матчах при показателе полезности «+8» и 24 минутах штрафа.
Отметим, что в 2013-2015 годах О’Делл провел 41 матч в НХЛ за «Виннипег» и набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «–2» и 29 минутах штрафа.
Добавим, что ранее «Сочи» продлил контракт с голкипером Константином Барулиным, а также защитниками Юрием Александровым и Русланом Педаном.
В нынешнем сезоне «Сочи» занял девятое место в Западной конференции КХЛ, отстав на пять очков от зоны плей-офф.
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