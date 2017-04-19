«Сочи» продлил контракт с О’Деллом

Форвард Эрик О’Делл продолжить карьеру в «Сочи». 26-летний канадец подписал новый контракт с «леопардами», рассчитанный на два года.

О’Делл перешел в «Сочи» в августе прошлого года из «Рочестера». В своем дебютном сезоне в КХЛ он набрал 24 (11+13) очка в 50 матчах при показателе полезности «+8» и 24 минутах штрафа.

Отметим, что в 2013-2015 годах О’Делл провел 41 матч в НХЛ за «Виннипег» и набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «–2» и 29 минутах штрафа.

Добавим, что ранее «Сочи» продлил контракт с голкипером Константином Барулиным, а также защитниками Юрием Александровым и Русланом Педаном.

В нынешнем сезоне «Сочи» занял девятое место в Западной конференции КХЛ, отстав на пять очков от зоны плей-офф.