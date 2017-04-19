Бранислав Иванович: С открытием нового стадиона начнется новая история «Зенита», в которой будет много побед

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча против «Урала» на новом стадионе «Санкт-Петербург».

– Вы уже месяц живете в Петербурге. Освоились?

– Петербург мне очень понравился, просто прекрасный город. В команде и в обычной жизни люди мне очень помогают, чтобы я чувствовал себя отлично и просто играл в футбол. Я доволен.

– Погода здесь прямо как в Лондоне?

– Если честно, сейчас здесь похолоднее, – смеется Иванович. – Но это нормально для России. Жалко, что я пока не видел весь город, но знаю, что в Петербурге много музеев и церквей, которые мне очень понравятся. А еще стадион же построили очень классный! Пока мы смотрим на него, но скоро начнем играть.

– С нетерпением ждете матчей на стадионе «Санкт-Петербург»?

– Да, это уже совсем скоро. Надеюсь, с открытием нового стадиона начнется новая история «Зенита», в которой будет много побед, – приводит слова Ивановича коореспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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