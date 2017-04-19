Игроки «Локомотива» спасли раненных в массовом ДТП

Как сообщает Life.ru, футболисты московского «Локомотива» спасли несколько раненных в массовой аварии под Тулой.

Согласно источнику, возвращаясь с выездного матча, спортсмены заметили крупное ДТП и решили помочь пострадавшим. Отмечается, что инцидент произошел в ночь с 16 на 17 апреля, когда клубный автобус возвращался с выездного матча против тульского «Арсенала» (3:0).

Полузащитник московского клуба Фарфан Джефферсон и нападающий Ари Да Силва Феррейра доставали людей из помятых автомобилей вместе со спасателями. После оказания помощи футболисты убедились, что все пострадавшие вызволены из автомобилей, и автобус со спортсменами поехал дальше.

Авария произошла на 186-м километре трассы М-2 «Крым». ВАЗ-21102 столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем «КИА-Рио», а затем – с «фольксвагеном-поло». Тот, в свою очередь, влетел в «ситроен-берлинго» и в «шкоду-октавию». Всего в ДТП получили травмы четыре человека, в том числе ребенок.