Энтони Джошуа: Тайсон, заткнись, и просто назови дату нашего боя

Чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа ответил на провокационное высказывание соотечественника Тайсона Фьюри.

«Может я и жирный, а ты – бумажный чемпион с бумажным подбородком, перекачанный штангист, который подражает плохим ребятам. Знай свое место, дурачок! Я вернусь и нокаутирую тебя», - написал Фьюри в своем твиттере.

«Тайсон, заткнись, и просто назови, когда ты снова будешь боксировать! Ты – единственная причина, по которой мы еще не встретились! Отвечай за свои слова, а я никуда не денусь», - ответил Джошуа.

Shut up & give me a date when you'll b back! YOU'RE the only reason we haven't had a fight yet! b about what u say. I ain't going know where https://t.co/fgM70skdbl