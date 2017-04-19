Питер Дебур: «Сан-Хосе» поймал кураж в самом начале, что стало главным залогом успеха

Главный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур высказался о четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» (7:0).

«Первый период был похож на первый период прошлого матча, за исключением того, что сегодня нам удалось реализовать моменты.

Поймать кураж крайне важно. В прошлой встрече нам это не удалось. Но сегодня мы сделали это в самом начале, что стало главным залогом успеха», – приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

По дублю в составе «акул» сделали форварды Джо Павелски и Логан Кутюр, а по голу забили нападающие Патрик Марло, Маркус Серенсен и защитник Дэвид Шлемко.

Напомним, после четырех матчей счет в серии сравнялся (2-2). Пятый матч пройдет в четверг на льду Rogers Place в Эдмонтоне.