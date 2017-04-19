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Питер Дебур: «Сан-Хосе» поймал кураж в самом начале, что стало главным залогом успеха

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур высказался о четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» (7:0).

«Первый период был похож на первый период прошлого матча, за исключением того, что сегодня нам удалось реализовать моменты.

Поймать кураж крайне важно. В прошлой встрече нам это не удалось. Но сегодня мы сделали это в самом начале, что стало главным залогом успеха», – приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

По дублю в составе «акул» сделали форварды Джо Павелски и Логан Кутюр, а по голу забили нападающие Патрик Марло, Маркус Серенсен и защитник Дэвид Шлемко.

Напомним, после четырех матчей счет в серии сравнялся (2-2). Пятый матч пройдет в четверг на льду Rogers Place в Эдмонтоне.

Матч

Сан-Хосе - Эдмонтон - 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

Голы:

Павелски (Марло, Браун), 0:15 (1:0). Кутюр (Бернс, Павелски), 11:02 (2:0 - бол.). Марло (Бернс), 22:02 (3:0 - бол.). Сёренсен (Уорд, Шлемко), 29:46 (4:0). Кутюр (Хансен, Уорд), 32:52 (5:0). Павелски (Торнтон, Бернс), 36:46 (6:0 - бол.). Шлемко (Власич, Гертль), 46:45 (7:0 - бол.).

Место и дата

19 апреля 05:00, САП Центр, Онлайн-трансляция

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