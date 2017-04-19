Кэм Тэлбот: Мы говорили о том, что надо обязательно хорошо начинать

Голкипер «Эдмонтона» Кэм Тэлбот оценил игру команды в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе» (0:7).

«Начало матча сложилось не по нашему сценарию. Мы сразу пропустили гол, и стало понятно, что они захотят немедленно закрепить успех.

Мы говорили о том, что надо обязательно хорошо начинать, но сегодня у нас это не получилось. Мы дали им возможность почувствовать уверенность, которую они сохранили до конца встречи», – приводит слова Тэлбота официальный сайт НХЛ.

По дублю в составе «акул» сделали форварды Джо Павелски и Логан Кутюр, а по голу забили нападающие Патрик Марло, Маркус Серенсен и защитник Дэвид Шлемко.

Напомним, после четырех матчей счет в серии сравнялся (2-2). Пятый матч пройдет в четверг на льду Rogers Place в Эдмонтоне.