Томас Мюллер: Трудно выиграть матч, когда на поле вам противостоят 14 человек
Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал завершение борьбы своей команды в Лиге чемпионов-2016/17.
- Мы не показали свою лучшую игру в Мадриде, но бились как могли. Стоит только вспомнить, как развивалась игра. Чрезвычайно трудно победить, когда вы играете вдесятером против 14 соперников.
Второй гол «Реала» был забит не по правилам, и судья все видел. Это убило нас. Мы были в отличном настроении, когда отыгрались и на поле все еще были 11 игроков. Но в этот момент арбитры взяли все в свои руки. Видаль точно не заслуживал удаления в ситуации, когда он получил вторую желтую карточку, - заявил Мюллер.
Напомним, «Бавария» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей уступила мадридскому «Реалу». После ответной игры в Мадрид многие игроки и официальные представители мюнхенского клуба высказали недовольство работой судейской бригады во главе с венгром Виктором Кашшаи.
Матч
Голы
Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)
Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)
Предупреждения:
Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100
Удаления:
нет - Видаль, 84
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция