Томас Мюллер: Трудно выиграть матч, когда на поле вам противостоят 14 человек

Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал завершение борьбы своей команды в Лиге чемпионов-2016/17.

- Мы не показали свою лучшую игру в Мадриде, но бились как могли. Стоит только вспомнить, как развивалась игра. Чрезвычайно трудно победить, когда вы играете вдесятером против 14 соперников.

Второй гол «Реала» был забит не по правилам, и судья все видел. Это убило нас. Мы были в отличном настроении, когда отыгрались и на поле все еще были 11 игроков. Но в этот момент арбитры взяли все в свои руки. Видаль точно не заслуживал удаления в ситуации, когда он получил вторую желтую карточку, - заявил Мюллер.

Напомним, «Бавария» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей уступила мадридскому «Реалу». После ответной игры в Мадрид многие игроки и официальные представители мюнхенского клуба высказали недовольство работой судейской бригады во главе с венгром Виктором Кашшаи.