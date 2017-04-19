«Ювентус» следит за Гайтаном

Полузащитник «Атлетико» Николас Гайтан может продолжить карьеру в «Ювентусе».

После перехода из «Бенфики» 29-летний аргентинец не может завоевать постоянное место в стартовом составе у Диего Симеоне. В нынешнем сезоне Гайтан выходил на поле в 18 матчах примеры, забил три гола и сделал две голевые передачи.

Несмотря на то, что «Атлетико» заплатил за игрока 25 миллионов евро, клубы могут сойтись на 15 миллионах.

Напомним, воспитанник «Бока Хуниорс» провел шесть сезонов в «Бенфике» и забил 25 голов в 152 матчах высшей лиги Португалии.

Добавим, что на счету Гайтана 16 матчей за сборную Аргентины.

Нынешний контракт полузащитника с «Бенфикой» рассчитан до 2020 года.