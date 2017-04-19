Букмекеры считают дортмундскую «Боруссию» фаворитом гостевого матча с «Монако»
Сегодня «Монако» и дортмундская «Боруссия» проведут ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Букмекеры считают фаворитом встречи немецкий клуб. На победу «Боруссии» можно поставить с коэффициентом 2,12. Котировки на победу «Монако» - 3,00. На ничью - 4,00.
При этом, букмекеры считают более вероятным выход в полуфинал «Монако» (1,32 на 3,38).
Напомним, первая игра в Дортмунде завершилась со счетом 3:2 в пользу монегасков.
Матч
Место и дата
19 апреля 21:45, Луи II, Текстовая трансляция
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