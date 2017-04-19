Илюмжинов принял решение переизбираться на пост президента ФИДЕ

Действующий президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов принял окончательное решение участвовать в новых выборах президента.

«Несколько дней назад, я буду участвовать в выборах президента ФИДЕ, – приводит ТАСС слова Илюмжинова. – Вчера решение было принято окончательно. Я заручился поддержкой. Никакие санкции США не помешают моей работе на посту президента».

Напомним, 27 марта на официальном сайте ФИДЕ появилась информация о том, что Илюмжинов подал в отставку, однако позже сам президент ее опроверг.

Напомним, Илюмжинов занял пост президента ФИДЕ в ноябре 1995 года. С тех пор он переизбирался на этот пост четыре раза, и в последний из них – в 2014 году. Тогда он опередил 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова, который представлял Хорватию и Королевство Бутан. За Илюмжинова проголосовало 110 представителей национальных федераций, Каспаров получил 61 голос.

Выборы президента ФИДЕ пройдут в 2018 году.