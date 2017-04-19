Букмекеры полагают, что «Барселона» победит «Ювентус», но дальше пройдет итальянский клуб
Сегодня «Барселона» на «Камп Ноу» сыграет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».
На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1,47. Котировки на победу «Ювентуса» - 6,05. На ничью - 4,90.
Напомним, «Ювентус» добился уверенной победы в первой игре (3:0), которая состоялась в Турине.
Исходя из этого, букмекеры считают фаворитом в двухматчевом противостоянии «Старую синьору» (1,13 на 6,00).
Матч
Место и дата
19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция
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