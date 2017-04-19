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Епанчинцев подтвердил факт ведения переговоров со «Спартаком»

Источник:  КХЛКомментарии

Новым главным тренером московского «Спартака» может стать Вадим Епанчинцев.

- Да, переговоры ведутся, но давайте дождемся завтра. Сроки соглашения? Повторю, дождитесь завтра, - цитирует Епанчинцева агентство ТАСС.

Вадим Епанчинцев с 2015 года занимал пост помощника главного тренера казахстанского клуба ВХЛ  «Сарыарка», а в середине октября того же года возглавил эту команду.

После отставки Германа Титова в октябре 2016 года обязанности главного тренера «Спартака» исполнял Алексей Ярушкин. Под его руководством клуб занял 13-е место в Западной конференции КХЛ и не смог пробиться в плей-офф.

Отметим, что Вадим Епанчинцев защищал цвета красно-белых в качестве игрока в 1993 - 1997 годах.


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