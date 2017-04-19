Стивен Джеррард: Очень жду Гризманна в АПЛ, но только не на «Олд Траффорд»
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард оценил игру форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, а также прокомментировал его возможный трансфер в «Манчестер Юнайтед».
Ранее советник француза сообщил, что его клиент получил предложение от «МЮ». По информации СМИ, английский клуб постарается заполучить футболиста грядущим летом.
«Думаю, Гризманн – один из лучших нападающий по поиску свободного пространства. Очень жду его появления в премьер-лиге. В каком клубе я хотел бы его видеть? Где угодно, только не на «Олд Траффорд», – заявил Джеррард.
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