Хаби Алонсо: Я попрощался с Лигой чемпионов. Удаление Видаля стало решающим
Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо подтвердил, что нынешний сезон является последним в его игровой карьере.
- Да, я попрощался с Лигой чемпионов на «Бернабеу», меня переполняли сильные эмоции.
Если говорить об игре, мы сопротивлялись и сражались до определенного момента. Удаление Артуро Видаля стало решающим. С 11 игроками на поле мы сохраняли все шансы на успех, - заявил Алонсо.
Напомним, «Бавария» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей уступила мадридскому «Реалу». После ответной игры в Мадрид многие игроки и официальные представители мюнхенского клуба высказали недовольство работой судейской бригады во главе с венгром Виктором Кашшаи.
35-летний Хаби Алонсо завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона.
Матч
Голы
Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)
Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)
Предупреждения:
Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100
Удаления:
нет - Видаль, 84
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция