Хаби Алонсо: Я попрощался с Лигой чемпионов. Удаление Видаля стало решающим

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо подтвердил, что нынешний сезон является последним в его игровой карьере.

- Да, я попрощался с Лигой чемпионов на «Бернабеу», меня переполняли сильные эмоции.

Если говорить об игре, мы сопротивлялись и сражались до определенного момента. Удаление Артуро Видаля стало решающим. С 11 игроками на поле мы сохраняли все шансы на успех, - заявил Алонсо.

Напомним, «Бавария» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей уступила мадридскому «Реалу». После ответной игры в Мадрид многие игроки и официальные представители мюнхенского клуба высказали недовольство работой судейской бригады во главе с венгром Виктором Кашшаи.

35-летний Хаби Алонсо завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона.







