Кривошапка, Стародубцев и еще трое российских легкоатлетов дисквалифицированы на два года

Пять российских легкоатлетов добровольно признали нарушения антидопинговых правил, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики. В их число вошли Анна Булгакова (метание молота), Антонина Кривошапка (бег на 400 метров), Евгения Колодко (толкание ядра), Вера Ганеева (метание диска), Дмитрий Стародубцев (прыжки с шестом).

Все они дисквалифицированы на два года в результате перепроверки допинг-проб, которые дали положительный результат на дегидрохлорметилтестостерон.

Результаты Булгаковой аннулированы в период с 16 августа 2013 года (даты отбора положительной пробы) по 15 августа 2015 года. Ее дисквалификация вступила в силу с 29 марта 2017 года.

Результаты Кривошапки аннулированы в период с 11 августа 2012 года по 10 августа 2014 года. Ее дисквалификация вступила в силу с 7 сентября 2016 года.

Результаты Колодко аннулированы в период с 6 августа 2012 по 5 августа 2014 года. Ее дисквалификация вступила в силу со 2 июля 2016 года.

Результаты Ганеевой аннулированы в период с 3 августа 2012 года по 2 августа 2014 года. Ее дисквалификация вступила в силу со 2 июля 2016 года.

Результаты Стародубцева аннулированы в период с 10 августа 2012 года по 9 августа 2014 года. Ее дисквалификация вступила в силу со 2 июля 2016 года.